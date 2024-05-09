الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

للبكالوريوس فأعلى.. وزارة الصناعة تطرح وظائف شاغرة للعمل بهذه المدن

5ف34
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في كل من "الرياض وجدة" على النحو التالي:

اضافة اعلان

المسميات الوظيفية لوظائف وزارة الصناعة

1 - منسق مشروع.
2 - مدير إدارة التوطين.
3 - كبير أخصائيين التوطين.
4 - مدير إدارة تقييم الأعمال.
5 - مدير قسم شراكات دولية.
6 - مدير إدارة تفعيل أنماط العمل.
7 - استشاري أعمال أراضي تعدينية.
8 - مدير قسم المواءمة الاستراتيجية.
9 - كبير أخصائيين تطوير أنماط العمل.
10 - مدير إدارة حماية المناطق التعدينية.
11 - أخصائي دعم مكتبي وخدمات لوجستية.
12 - أخصائي توطين الصناعة والمحتوى المحلي.
13 - رئيس قسم مراجعة التحول الرقمي وتقنية المعلومات.

الشروط

- إيجاد اللغة الإنجليزية.
- الإلمام في المجال المطلوب.
 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى.
- بعض الوظائف تتطلب خبرة في مجال العمل.

طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

عاجل.. تفاصيل الدفعة 78 - مايو.. 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

عاجل.. إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء

3 قنوات.. هل يمكن سداد دفعة الإيجار بالفيزا؟

رواتب وبدل وتأمين.. خطوات التقديم في وظائف "سار" لهؤلاء الخريجين

توضيح عاجل من حساب المواطن بخصوص عدم إيداع دفعة مايو لهؤلاء

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وظائف سار 10:53 ص الخميس، 09 مايو 2024

رواتب وبدل وتأمين.. خطوات التقديم في وظائف "سار" لهؤلاء الخريجين

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 4:00 م الأربعاء، 08 مايو 2024

بدأ اليوم.. رابط وطريقة التقديم في وظائف هيئة التخصصات الصحية

شركة روشن السعودية 4:26 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

عاجل.. راتب 13 ألف ريال.. "روشن" تطرح وظائف شاغرة بالرياض و4 مدن

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 8:28 م الجمعة، 26 أبريل 2024

راتب وبدل وتأمين.. رابط التقديم على وظائف الخريجين بالخطوط الجوية