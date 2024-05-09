للبكالوريوس فأعلى.. وزارة الصناعة تطرح وظائف شاغرة للعمل بهذه المدن

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في كل من "الرياض وجدة" على النحو التالي:





المسميات الوظيفية لوظائف وزارة الصناعة



الشروط



طريقة التقديم

