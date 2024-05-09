للبكالوريوس فأعلى.. وزارة الصناعة تطرح وظائف شاغرة للعمل بهذه المدن

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في كل من "الرياض وجدة" على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية لوظائف وزارة الصناعة1 -
منسق مشروع.
2 - مدير إدارة التوطين.
3 - كبير أخصائيين التوطين.
4 - مدير إدارة تقييم الأعمال.
5 - مدير قسم شراكات دولية.
6 - مدير إدارة تفعيل أنماط العمل.
7 - استشاري أعمال أراضي تعدينية.
8 - مدير قسم المواءمة الاستراتيجية.
9 - كبير أخصائيين تطوير أنماط العمل.
10 - مدير إدارة حماية المناطق التعدينية.
11 - أخصائي دعم مكتبي وخدمات لوجستية.
12 - أخصائي توطين الصناعة والمحتوى المحلي.
13 - رئيس قسم مراجعة التحول الرقمي وتقنية المعلومات.
الشروط-
إيجاد اللغة الإنجليزية.
- الإلمام في المجال المطلوب.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى.
- بعض الوظائف تتطلب خبرة في مجال العمل.