عاجل.. كيف تستعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي؟

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يترقب المسجلون في نظام الضمان الاجتماعي المطور، الإعلان عن أهلية الدفعة 27 اليوم الثلاثاء، والتي سيتم إيداعها في مطلع شهر مارس.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعيفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا):
الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
-برامج الدعم الخاصة بي.
-برنامج الضمان الاجتماعي.
-الأهلية والاستحقاق.
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
-تسليم الاعتراض.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمانووفقًا للتعديلات التي تم إقرارها في أكتوبر الماضي، فقد تم زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20 في المئة للعائل، بحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.
وتشمل الزيادةُ جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5000 ريال.
وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
زيادة الحد المانع لمعاش الضمانوعلى ضوء تلك الزيادة في قيمة معاش الضمان الاجتماعي، تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.
فرد واحد - المانع 1320 ريالاً
فردان- الحد المانع 1980 ريالاً
3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً
4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال
ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.