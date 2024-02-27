عاجل.. كيف تستعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي؟

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يترقب المسجلون في نظام الضمان الاجتماعي المطور، الإعلان عن أهلية الدفعة 27 اليوم الثلاثاء، والتي سيتم إيداعها في مطلع شهر مارس.





خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان



زيادة الحد المانع لمعاش الضمان



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

