عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. كل ما تريد معرفته عن الحد المانع

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يعرّف حساب الحد المانع من الدعم، بأنه هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم.





لماذا تم وضع الحد المانع في حساب المواطن؟



ما مقدار الحد المانع الذي تم إقراره للجميع؟



هل يوجد اختلاف في مقدار الحد المانع بين رب الأسرة والفرد المستقل؟



تعديل الحد المانع



أهلية للدورة 75 من حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

