عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. تنبيه جديد حول موعد إيداع الدفعة 75

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أعلن حساب المواطن مجددًا، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين يوم الأحد القادم، وذلك ردًا على تساؤلات عدة حول ما إذا كان سيتم التبكير به ليتم الصرف الخميس.

وقال البرنامج في رده على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير".

حياك الله، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 75 يوم الأحد بتاريخ "11 فبراير"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 8, 2024

نتائج الأهلية للدورة 75 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

