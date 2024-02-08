عاجل.. حقيقة تسبّب "المكافأة المالية" في الحرمان من استحقاق حساب المواطن

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يتساءل بعض مستفيدي حساب المواطن، عما إذا كان الحصول على مكافأة مالية من العمل يوقف الاستحقاق الشهري، عند تجاوز الحد المانع.





المكافأة المالية في حساب المواطن



وردًا على استفسار حول ما إذا كانت المكافأة المالية تتسبب في الحرمان من استحقاق دعم حساب المواطن؟، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، بأنه "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة"،وأضاف: "وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى".

يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة،وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكنك استخدام حاسبة الدعم https://t.co/XGVelVLg1z February 7, 2024

أهلية الدورة 75 من حساب المواطن



ووفقًا للتعديلات التي أقرها حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 على الحد المانع لاستحقاق الدعم، فإنه يجب ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.وأعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( من هنا ).

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

