عاجل.. حقيقة تسبّب "المكافأة المالية" في الحرمان من استحقاق حساب المواطن

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يتساءل
بعض مستفيدي حساب المواطن، عما إذا كان الحصول على مكافأة مالية من العمل يوقف
الاستحقاق الشهري، عند تجاوز الحد المانع.
المكافأة المالية في حساب المواطنوردًا
على استفسار حول ما إذا كانت المكافأة المالية تتسبب في الحرمان من استحقاق دعم
حساب المواطن؟، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، بأنه "يتم
التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي
يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة"،
وأضاف: "وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى".
يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة،وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكنك استخدام حاسبة الدعم https://t.co/XGVelVLg1z— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 7, 2024
ووفقًا للتعديلات التي أقرها حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 على الحد المانع لاستحقاق الدعم، فإنه يجب ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
أهلية الدورة 75 من حساب المواطنوأعلن
حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، ويمكن التحقق من
الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( من هنا).
الاستعلام
عن حساب المواطن برقم الهوية
يتيح
استعلام حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة حساب المواطن ( من هنا).
الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.
انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.
كيف
تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟فيما
يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق
الدخول على دراسة الأهلية
الضغط على تقديم اعتراض
طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيسي عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق
طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق
المستهدفون
من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات
التسجيل في حساب المواطنفيما
يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.