تنبيه مهم من سكني حول الاستفادة من باقات الدعم والدعم الشهري معًا

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كشف برنامج سكني، عن مدى إمكانية الجمع بين باقة الدعم السكني والدعم الشهري في وقت واحد.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين قال إنه حصل على باقة 150 ألف ريال ويتساءل: هل يسقط عني الدعم الشهري، أم يصرف لي؟، قال البرنامج: "لا يمكن الاستفادة من الدعم المالي وباقات الدعم السكني معًا".



وعليكم السلام، لا يمكن الاستفادة من الدعم المالي وباقات الدعم السكني معًا،

وفي حال وجد أي استفسار آخر نسعد بخدمتكم على مدار الساعة. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) February 21, 2024

برنامج باقات الدعم السكني



ما آلية عمل البرنامج؟



ما أهم مميزات باقات الدعم السكني ؟



خيارات باقة الدعم السكني



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

