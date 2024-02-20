عاجل.. قبل يوم التأسيس أم بعده؟.. موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير

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جرت العادة على صرف الدعم السكني في 24 من كل شهر، وفي حال موافقة الموعد ليوم الإجازة الأسبوعية، وموافقة اليوم التالي للعطلة الرسمية في البنوك، يتم تأخير الإيداع حتى يوم الأحد.





موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير



عزيزي المستفيد



بما أن يوم 24 يوافق السبت سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الأحد الموافق 25 فبراير إلى يومين عمل كحد أقصى .



سعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@RedfKsaCC) February 16, 2024

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

