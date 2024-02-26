عاجل.. موعد إعلان أهلية حساب المواطن لشهر مارس 2024

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لا شيء يشغل المسجلين في حساب المواطن في هذه الأيام أكثر من التساؤل عن موعد صدور الأهلية لشهر مارس.

وقال البرنامج ردًا على الاستفسارات المتكررة عبر حسابه في منصة "إكس": "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".



اهلا بك، سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 25, 2024

معرفة أسباب عدم أهلية حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

