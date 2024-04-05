عاجل..منها بدون خبرة.. نيوم تعلن عن طرح مئات الوظائف بمختلف التخصصات

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أعلنت شركة نيوم
(مشروع حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من (370) وظيفة متنوعة (تشمل وظائف لا
تتطلب الخبرة) في مختلف التخصصات للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم
والبكالوريوس) في المجالات التالية:
- وظائف إدارية
- وظائف مالية
- وظائف تعليمية
- وظائف منسقين
- وظائف مساعدين
- وظائف قانونية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية
- (وظائف أخرى)
المؤهلات
المستهدفة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
مزايا العمل في
نيوم:
- رواتب تنافسية.
- سكن مجاني.
- نقل مجاني.
- تذاكر وبدل سفر سنوي.
- وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).
- تغطية تكاليف الإنتقال إلى مكان العمل.
- تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).
- مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)
- خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).
- تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.
- إجازة سنوية 30 يوماً.
- إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.