عاجل..منها بدون خبرة.. نيوم تعلن عن طرح مئات الوظائف بمختلف التخصصات

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أعلنت شركة نيوم (مشروع حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من (370) وظيفة متنوعة (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) في مختلف التخصصات للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس) في المجالات التالية:

- وظائف إدارية

- وظائف مالية

- وظائف تعليمية

- وظائف منسقين

- وظائف مساعدين

- وظائف قانونية

- وظائف تقنية

- وظائف هندسية

- (وظائف أخرى)



المؤهلات المستهدفة:



مزايا العمل في نيوم:



طريقة التقديم:

