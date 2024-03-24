بدأ التقديم الآن.. فتح باب التوظيف في رئاسة أركان القوات البرية الملكية

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أعلنت وزارة الدفاع ( رئاسة أركان القوات البرية الملكية السعودية) عن توفر عدد من الوظائف بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية (في سلاح الإشارة على بند التشغيل والصيانة ) وترغب بشغلها بالكادر السعودية (رجال) حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:



ملاحظة: لا يشترط توفر الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).





نبذة عن سلاح الإشارة:



طريقة التقديم:

