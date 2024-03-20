الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي غدا.. الصندوق الصناعي يعلن عن فتح التقديم في برامج نخب المنتهية بالتوظيف 2024م

صندوق التنمية الصناعية
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق الصناعي) عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين (برامج نخب للعام 2024م) المنتهي بالتوظيف لخريجي البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات على النحو التالي:اضافة اعلان

1 - برنامج نخب الإئتمان

التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).

2 - برنامج نخب دراسات السوق

التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات مطلوبة).

3 - برنامج نخب المهندسين

التخصصات المطلوبة: البكالوريوس أو الماجستير في كافة التخصصات الهندسية وفروعها (الكيميائية، الصناعية، الميكانيكية، الكهربائية، الحيوية الطبية، التعدين، المدنية، المعمارية، السلامة، الإنشائية .. وغيرها).

الشروط:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%).
- حاصل على درجة (IELTS 6.5) أو (TOEFL PBT 575, CBT 323, IBT 90).
- حديث التخرج ( من خريجي العام 2022 وما بعده).
- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات غير السعودية.
- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يتم إرفاق (إفادة تخرج) أو (سجل أكاديمي) يوضح إنهاء كامل متطلبات التخرج.

المزايا المُقدمة للمرشحين:


- تدريب منتهي بالتوظيف الفوري (للرجال والنساء).
- مكافأة شهرية.
- مكافأة أداء سنوية.
- بدل سكن وبدل نقل.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
- التطوير الشخصي والمهني.
- اكتساب خبرات مميزة.
- اكتساب علاقات مهنية على صعيد دولي وإقليمي ومحلي.

معلومات عن البرنامج:


- يعتمد البرنامج منظومة متكاملة من التدريب المنتهي بالتوظيف.
- المقابلات الشخصية: 23 يونيو 2024م.
- بداية البرنامج: 8 سبتمبر 2024م.

نبذة عن البرنامج:


يقدم الصندوق الصناعي برنامج نُخب الائتمان لبناء المعرفة اللازمة للعمل بفعالية في قطاع الائتمان وإدارة الأعمال، حيث يقدم هذا البرنامج أساسيات تحليل الملاءة المالية والجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يمولها الصندوق في قطاعات: الصناعة، الطاقة، التعدين والخدمات اللوجستية. وذلك عبر رحلة تدريبية مكثفة تجمع بين التدريب النظري والعملي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمراكز التدريبية داخل وخارج المملكة.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم الأحد 1445/8/22هـ (الموافق 2024/3/3م) من خلال الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/9/11هـ (الموافق 2024/3/21م).

اقرأ أيضا

عاجل.. التحقق من البيانات في حساب المواطن.. متى يتم شهريًا؟

خطوات تغيير وتحديث كلمة المرور في منصة مدرستي

رواتب وتأمين طبي.. رابط وطريقة التقديم على وظائف مؤسسة البريد

عاجل.. الوالد متوفى والوالدة كانت معه في حساب المواطن كيف يتم تسجيلها الآن وحدها؟

عاجل.. "المرور" يوضح: هل يمكن تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة المياه 9:01 م الأربعاء، 13 مارس 2024

لحملة الثانوية فأعلى.. شركة المياه تعلن عن حاجتها لشغل 131 وظيفة بمختلف التخصصات

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 9:35 م الإثنين، 11 مارس 2024

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن طرح وظائف للعمل بعدة مدن

صندوق التنمية الصناعية 8:00 م السبت، 02 مارس 2024

عاجل..أكثر من مكافأة.. الصندوق الصناعي يعلن عن فتح باب التقديم في برامج تطوير الخريجين من الغد

الاتصالات السعودية 8:55 م الخميس، 29 فبراير 2024

براتب 5000 ريال.. مراكز الاتصال التابعة لـ STC تعلن عن طرح وظائف للجنسين من كافة المؤهلات