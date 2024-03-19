خطوات تغيير وتحديث كلمة المرور في منصة مدرستي

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تقدم منصة مدرستي، خدمات تعليمية لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي

ويقوم الطلاب من خلال المنصة بمتابعة وشرح الدروس عبر المنصة، علاوة على العديد من المميزات التي تحقق جودة تعليمية متقدمة للطلاب.

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.





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