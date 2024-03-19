منصة مدرستي.. خطوات ورابط تسجيل الدخول مع تعليق الدراسة ببعض المناطق

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عادة ما تعلن إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة عن تعليق الدراسة الحضورية، على خلفية ظروف الطقس والمخاوف على سلامة الطلاب والطالبات، كما حصل اليوم الثلاثاء على إثر تحذيرات للمركز الوطني للأرصاد.

وفي تلك الحالة، يتم توجيه الطلاب إلى منصة مدرستي التعليمية، التي تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر أكثر من 250 ألف فصل افتراضي.





الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

