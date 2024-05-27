عاجل ورسميًا.. تحديد موعد صرف دفعة يونيو من حساب المواطن

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حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 79 (شهر يونيو) للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 79 يوم الاثنين بتاريخ "10 يونيو"".



اهلا بك، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 79 يوم الاثنين بتاريخ "10 يونيو"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 26, 2024

نتائج الأهلية للدورة 79 من حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

