عاجل.. مكافأة 12 ألف ريال.. بدء التقديم في برنامج صندوق الاستثمارات لتطوير الخريجين في كافة التخصصات

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن فتح باب التقديم في "برنامج تطوير الخريجين 2024م".
ويستقبل البرنامج لهذا العام الخريجين من مختلف التخصصات والخلفيات
الأكاديمية، حيث تم تصميمه بعناية لاختيار مرشحين أكفاء ممن يجد فيهم الصندوق
القدرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للمملكة، ولعب أدوار فعالة على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة-
القانون
- المالية
- الهندسة
- المحاسبة
- الإحصاء
- الرياضيات
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- علوم البيانات
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- العلوم الإكتوارية
- الذكاء الاصطناعي
- الرياضيات المالية والتطبيقية
- أو ما يعادلهم.
المزايا1 -
تأمين طبي.
2 - تدريب عال المستوى.
3 - رواتب شهرية تنافسية.
4 - إجازة مدفوعة الأجر.
5 - مكافأة شهرية تصل إلى (12.000) شهريًا.
6 - فرصة التعلم والعمل مع قادة وخبراء الصندوق.
7 - شهادة تخرج معتمدة (بعد إتمام البرنامج بنجاح).
الشروط-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو دولية "جميع التخصصات والخلفيات الأكاديمية مطلوبة".
- معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5)أو (2.75 من 4) أو ما يعادلها.
- أن يكون حديث التخرج (خريجي عام 2022 إلى 2024م)
- أن تكون الشهادة صادرة من جامعة معتمدة من وزارة التعليم مع توفر وثيقة معادلة في حال كانت من الخارج.
- شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (شهادة IELTS العامة أو الأكاديمية بمعدل لا يقل عن 6 درجات) أو ما يعادلها في اختبار التوفل.
- في حال كان الطالب متخرجاً حديثاً ولا يزال بانتظار صدور شهادة التخرج يجب تقديم وثيقة رسمية مختومة تظهر بوضوح تاريخ التخرج ووقت صدور الشهادة.