عاجل.. مكافأة 12 ألف ريال.. بدء التقديم في برنامج صندوق الاستثمارات لتطوير الخريجين في كافة التخصصات

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن فتح باب التقديم في "برنامج تطوير الخريجين 2024م".

ويستقبل البرنامج لهذا العام الخريجين من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية، حيث تم تصميمه بعناية لاختيار مرشحين أكفاء ممن يجد فيهم الصندوق القدرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للمملكة، ولعب أدوار فعالة على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة



المزايا



الشروط



طريقة التقديم

