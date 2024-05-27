الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مكافأة 12 ألف ريال.. بدء التقديم في برنامج صندوق الاستثمارات لتطوير الخريجين في كافة التخصصات

6غ445
صندوق الاستثمارات العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن فتح باب التقديم في "برنامج تطوير الخريجين 2024م".

ويستقبل البرنامج لهذا العام الخريجين من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية، حيث تم تصميمه بعناية لاختيار مرشحين أكفاء ممن يجد فيهم الصندوق القدرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للمملكة، ولعب أدوار فعالة على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة

- القانون
- المالية
- الهندسة
- المحاسبة
- الإحصاء
- الرياضيات
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- علوم البيانات
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- العلوم الإكتوارية
- الذكاء الاصطناعي
- الرياضيات المالية والتطبيقية
- أو ما يعادلهم.

المزايا

1 - تأمين طبي.
2 - تدريب عال المستوى.
3 - رواتب شهرية تنافسية.
4 - إجازة مدفوعة الأجر.
5 - مكافأة شهرية تصل إلى (12.000) شهريًا.
6 - فرصة التعلم والعمل مع قادة وخبراء الصندوق.
7 - شهادة تخرج معتمدة (بعد إتمام البرنامج بنجاح).

الشروط

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو دولية "جميع التخصصات والخلفيات الأكاديمية مطلوبة".
- معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5)أو (2.75 من 4) أو ما يعادلها.
- أن يكون حديث التخرج (خريجي عام 2022  إلى 2024م)
- أن تكون الشهادة صادرة من جامعة معتمدة من وزارة التعليم مع توفر وثيقة معادلة في حال كانت من الخارج.
- شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (شهادة IELTS العامة أو الأكاديمية بمعدل لا يقل عن 6 درجات) أو ما يعادلها في اختبار التوفل.
- في حال كان الطالب متخرجاً حديثاً ولا يزال بانتظار صدور شهادة التخرج يجب تقديم وثيقة رسمية مختومة تظهر بوضوح تاريخ التخرج ووقت صدور الشهادة.

طريقة التقديم

بدأ التقديم اليوم من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

عاجل.. تحذير من "إيجار" في حالة دفع المبلغ نقدا للمستأجر

عاجل.. هل يمكن التقديم بعقد ورقي في حساب المواطن؟

المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية يعلن عن وظائف شاغرة

المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعلن عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض

عاجل.. هل إضافة ونقل أو استبعاد الموظف غير السعودي من اختصاص التأمينات؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

5ف65434 3:57 م الخميس، 02 مايو 2024

جهز أوراقك.. فتح باب التوظيف في الهيئة العامة لعقارات الدولة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 2:38 م الخميس، 02 مايو 2024

لهؤلاء الخريجين.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة بالرياض

مدينة الملك فهد الطبية 12:21 م الخميس، 02 مايو 2024

للدبلوم فأعلى.. طرح وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

ف3433 8:05 ص الخميس، 02 مايو 2024

راتب وبدل سكن وتأمين.. تفاصيل التقديم على وظائف وزارة الخارجية