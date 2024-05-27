عاجل.. ماذا يعني عدم الأهلية بسبب تجاوز متوسط الحسابات البنكية؟.. الضمان الاجتماعي يجيب

تتعدد أسباب عدم الأهلية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
وفقًا لحساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية في منصة "إكس"، فإنه "تتم دراسة أهلية المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي مرة كل شهر".
وأضافت: وتعتمد الدراسة على البيانات المقدمة من المستفيد، والبيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومنها متوسط الحساب البنكي".
وأشارت إلى أن الأسرة تكون غير مؤهلة للحصول على المعاش متى زاد مجموع متوسط حسابات الأسرة البنكية عن 375 ألف ريال سعودي خلال 6 أشهر سابقة.
لكن يمكن للأسرة غير المؤهلة تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية مدعمًا بكشف بالحسابات البنكية ومتوسط الحسابات.
ماذا يعني عدم الأهلية بسبب تجاوز متوسط الحسابات البنكية؟ pic.twitter.com/WvEjoXSZIg— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) May 26, 2024
أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعيعلاوة على ذلك، أوضحت وزارة الموارد البشرية، منصة إكس، أن من أهم أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي ما يلي:
- ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل.
- أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة.
- أو رفض فرص التمكين المقدمة له.
نتائج أهلية الضمان الاجتماعيويتم الإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور يوم 27 من كل شهر ميلادي، وهو ما يوافق اليوم الاثنين.
وعادة ما يتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.
وفي حال صادف الموعد يوم الجمعة يتم تبكير الصرف إلى الخميس، وفي حال وافق السبت يكون الصرف الأحد.
ويوافق الأول من شهر يونيو 2024، يوم السبت المقبل، وهو يوم عطلة رسمية للبنوك، مما دفع أحد المتابعين إلى التساؤل حول موعد الإيداع: الخميس أم السبت؟.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.