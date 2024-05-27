عاجل.. ماذا يعني عدم الأهلية بسبب تجاوز متوسط الحسابات البنكية؟.. الضمان الاجتماعي يجيب

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تتعدد أسباب عدم الأهلية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

وفقًا لحساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية في منصة "إكس"، فإنه "تتم دراسة أهلية المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي مرة كل شهر".

وأضافت: وتعتمد الدراسة على البيانات المقدمة من المستفيد، والبيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة، ومنها متوسط الحساب البنكي".

وأشارت إلى أن الأسرة تكون غير مؤهلة للحصول على المعاش متى زاد مجموع متوسط حسابات الأسرة البنكية عن 375 ألف ريال سعودي خلال 6 أشهر سابقة.

لكن يمكن للأسرة غير المؤهلة تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية مدعمًا بكشف بالحسابات البنكية ومتوسط الحسابات.



أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي



نتائج أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

