سكني يكشف عن شرط تأجير المسكن المدعوم

أ أ

أتاح برنامج سكني، للمستفيدين من الدعم السكني تأجير السكن المدعوم، وفقًا لمجموعة من الشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يمكن للمستفيد تأجير المسكن في حال حصل على الموافقة من سكني وللحصول على الموافقة يجب توفر الشروط لذلك".

وأضاف: "ولمعرفة الشروط والمعايير نرجو زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)".





يمكن للمستفيد تأجير المسكن في حال حصل على الموافقة من سكني وللحصول على الموافقة يجب توفر الشروط لذلك، ولمعرفة الشروط والمعايير نرجو زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: مرحبا،يمكن للمستفيد تأجير المسكن في حال حصل على الموافقة من سكني وللحصول على الموافقة يجب توفر الشروط لذلك، ولمعرفة الشروط والمعايير نرجو زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: https://t.co/JuqQaW3npe October 17, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.