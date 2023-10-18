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صحيفة تواصل الالكترونية

سكني يكشف عن شرط تأجير المسكن المدعوم

سكني
برنامج سكني
أ أ
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أتاح برنامج سكني، للمستفيدين من الدعم السكني تأجير السكن المدعوم، وفقًا لمجموعة من الشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.اضافة اعلان
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يمكن  للمستفيد تأجير المسكن في حال حصل على الموافقة من سكني وللحصول على الموافقة يجب توفر الشروط لذلك".
وأضاف: "ولمعرفة الشروط والمعايير نرجو زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)".


شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني


ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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