سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمركز كفاءة الطاقة للبكالوريوس فأعلى بالرياض

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أعلن
مركز كفاءة الطاقة، توفر 5 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في المقر الرئيس للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف1-
أخصائي التدقيق الداخلي:
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص "المحاسبة، المالية، التدقيق الداخلي" أو ما يعادلها.
2- مسؤول أول تحليل البيانات:
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
3- خبير التميز الإستراتيجي والمؤسسي:
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذي صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، الإدارة) أو ما يعادلها.
4- خبير إدارة البيانات:
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
5- مهندس أول كفاءة الطاقة - قطاع المرافق:
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها.