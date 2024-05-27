الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمركز كفاءة الطاقة للبكالوريوس فأعلى بالرياض

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المركز السعودي لكفاءة الطاقة
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أعلن مركز كفاءة الطاقة، توفر 5 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في المقر الرئيس للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف

1- أخصائي التدقيق الداخلي:
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص "المحاسبة، المالية، التدقيق الداخلي" أو ما يعادلها.
2- مسؤول أول تحليل البيانات:
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
3- خبير التميز الإستراتيجي والمؤسسي:
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذي صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، الإدارة) أو ما يعادلها.
4- خبير إدارة البيانات:
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
5- مهندس أول كفاءة الطاقة - قطاع المرافق:
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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