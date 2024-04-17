عاجل.. مستفيد يشكو رفع مكاتب الخدمات لأسعار حجز الأراضي .. وسكني يعلق

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أكد برنامج سكني أن نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني.

جاء ذلك في رد من سكني، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. أعانكم الله أتمنى النظر في حجز الأراضي المجانيه للأسف مكاتب الخدمات رفعت أسعار الحجز بعضها وصل عشرين ألف مستغلين حاجة المستفيد؟ ماذا نفعل؟".



عقود تخصيص أرض سكنية



وأجاب سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين : "عليكم السلام، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، علماً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك".وتابع سكني : "كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار".

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