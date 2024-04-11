الخميس، 02 شوال 1445 ، 11 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هل يستطيع من لديه صك أرض باسمه التقديم على الدعم السكني؟

سكني
برنامج سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص منح الدعم السكني لمن يملك صك أرض باسمه أو أحد أفراد أسرته.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعبن: "وجود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته لا يؤثر على استحقاق الدعم السكني لديه".اضافة اعلان


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

اقرأ أيضا

تجديد الجواز عبر "أبشر" بالجوال.. هو نفسه الجواز الإلكتروني أم يختلف؟

بعد انتهاء إقامة العامل هل يمكن نقل كفالته؟ مساند يجيب

عاجل.. لوحة المركبة طاحت في المطر.. كيف يحمي نفسه من المخالفة المرورية؟

توضيح مهم من هيئة العقار بشأن تعليق حجز المواعيد للمستفيدين

عاجل.. الأحوال المدنية توجه بإجراء مهم.. سبب رفض الطلب بعد تجديد الهوية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سكني 7:15 م الأحد، 07 أبريل 2024

تنبيه عاجل بخصوص تأخر إيداع الدعم السكني لهؤلاء

دعم سكني -مارس 1:36 م الأحد، 24 مارس 2024

عاجل.. إيداع 963 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" مارس 2024

سكني 4:24 م الأحد، 24 مارس 2024

توضيح مهم من سكني بخصوص إتاحة تسهيلات إضافية

رابت - الراتب - ريال - 2:12 م الأحد، 24 مارس 2024

توضيح عاجل للموقوف خدماته بخصوص استحقاق الدعم السكني