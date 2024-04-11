عاجل.. هل يستطيع من لديه صك أرض باسمه التقديم على الدعم السكني؟

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أصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص منح الدعم السكني لمن يملك صك أرض باسمه أو أحد أفراد أسرته.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعبن: "وجود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته لا يؤثر على استحقاق الدعم السكني لديه".



مرحباً،

وجود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته لا يؤثر على استحقاق الدعم السكني لديه، وفي حال وجد أي استفسار آخر يسعدنا خدمتك.



وعيدكم مُبارك وكل عام وأنتم بخير. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) April 10, 2024

شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.