عاجل.. كيف يتم خصم قسط القرض العقاري ابتداءً من أول مايو

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على سؤال، بشأن كيفية خصم قسط القرض العقاري منذ بداية أول مايو المقبل.
خصم قسط القرض العقاري:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "السلام عليكم يوم واحد مايو هل راح يتم خصم قسط القرض العقاري.. و كيف يكون وضع المتقاعد مع تغيير موعد صرف راتب مايو نرجو التوضيح".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. عند حلول تاريخ استحقاق سداد القسط تصلكم رسالة نصية برقم الفاتورة لسداد المبلغ المستحق بإذن الله.. سعدنا بتواصلك".
تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل أحد الأشخاص ستوضح فيه عن إمكانية الخصم مع السداد المبكر للقرض العقاري.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "هل هناك خصم للسداد المبكر للقرض العقاري وكيف يمكن معرفة مقدار الخصم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: "عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا . سعدنا بتواصلك".
طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".