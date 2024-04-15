عاجل.. كيف يتم خصم قسط القرض العقاري ابتداءً من أول مايو

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على سؤال، بشأن كيفية خصم قسط القرض العقاري منذ بداية أول مايو المقبل.



خصم قسط القرض العقاري:



تعليق الخصومات في الصندوق العقاري:



طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "السلام عليكم يوم واحد مايو هل راح يتم خصم قسط القرض العقاري.. و كيف يكون وضع المتقاعد مع تغيير موعد صرف راتب مايو نرجو التوضيح".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. عند حلول تاريخ استحقاق سداد القسط تصلكم رسالة نصية برقم الفاتورة لسداد المبلغ المستحق بإذن الله.. سعدنا بتواصلك".كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل أحد الأشخاص ستوضح فيه عن إمكانية الخصم مع السداد المبكر للقرض العقاري.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "هل هناك خصم للسداد المبكر للقرض العقاري وكيف يمكن معرفة مقدار الخصم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين: "عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا . سعدنا بتواصلك".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".