عاجل.. لمن واجهته مشكلة بالبرنامج.. تنبيه من حساب المواطن بشأن إجازة عيد الفطر؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن بشأن حل مشكلة واجهته في البرنامج، وأنه سيتم استئناف العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



حساب المواطن في عيد الفطر:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه: "حساب المواطن للوالد تم توقيفه من ٦ أشهر والسبب هو الوصول إلى الحد المانع، وطالبني اليوم بالدخول على حساب المواطن".وأوضح أنه قام باستخدام الحاسبة التقديرية ولكنها لم تحسب تطلع كلمة Nan وأريد معرفة السبب".وجاء الرد من خدمة المستفيدين عليه بالقول: " حياك الله.. نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته علماً أن أوقات العمل الرسمية لمركز الاتصال سوف تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك وذلك في يوم الأحد الموافق 5 من شوال 1445 هـ ".إجازة عيد الفطر للجهات الحكوميةوقبل أيام أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية.وأوضحت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الجهات الحكومية تطبق ما ورد في لائحتها الإدارية آخذة في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ، والذي أقر أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.وأضافت : "أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تطبق ما ورد في المادة (127) الفقرة (ج)، والتي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال".