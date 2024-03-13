حساب المواطن يرد على نقص دفعة مارس لدى البعض

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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال أحد المواطنين حول نزول دعم شهر مارس ناقصًا.

ورد الحساب بالقول :" عزيزي المستفيد، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق ( الدفعات المالية )".



حساب المواطن:



الحد المانع من استحقاق حساب المواطن



وفي وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال تكرر من بعض المستفيدين، يشكون مع نزول دعم شهر مارس.وجاء رد حساب المواطن :" تم إيداع الدعم المخصص لشهر" مارس " وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية ".تلقى حساب المواطن العديد من الاستفسارات حول أسباب ظهور حالة الدفعة "صفر"، بالتزامن مع إيداع الدفعة 76- لشهر مارس في حسابات المستفيدين يوم الأحد.وأوضح البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، السبب وراء ظهور هذا الإشعار ردًا على تساؤلات المتابعين.وقال: "حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم".وأضاف: "تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية.اهلاً بك،حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦https://t.co/IhkLFAlJXW،نسعد بخدمتكويحدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للحد المانع من استحقاق الدعم، وذلك على ضوء التعديلات التي أقرها في أكتوبر الماضي.وتتضمن التعديلات:تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.