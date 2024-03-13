عاجل.. من الأحد للخميس.. يمكنك تقديم استفسارك لحساب المواطن خلال هذه المواعيد في شهر رمضان

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن يستفسر فيه عن طريقة وموعد التواصل مع البرنامج خلال شهر رمضان.



التواصل مع حساب المواطن خلال شهر رمضان:



سن التسجيل في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "متى ساعات العمل لمركز الاتصال 19912في رمضان؟".وجاء الرد :"بإمكانك التواصل بمركز اتصال حساب مواطن على الرقم الموحد من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 10 صباحاً إلى 3 مساءً ومن 8مساءً إلى 1صباحاً".صرف حساب المواطن في 2030كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن بشأن استمرار صرف حساب المواطن حتى عام 2030 ، وذلك لمواجهة الغلاء ودعم الأسر الفقيرة، بحسب قوله.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل سيستمر صرف حساب المواطن إلى ما بعد 2030 يا ريت يستمر لأن الكثير من الأسر المتعففة تحت خط الفقر معتمدين عليه في سداد الفواتير الكهرباء والإنترنت ومصاريف مدارس وغذاء وكساء لملابس العيد ومواصلات للمدارس ولا يعلم بحالهم الا رب العالمين.. على الله وعلى حساب مواطن".وجاء الرد :" أهلا بك.. البرنامج لا يزال قائم علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التسجيل في البرنامج واحتساب السن المحدد بالهجري أم بالميلادي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا ىيقول فيه :" السلام عليكم.. عندي أختي مواليد 2006/3/1 العمر 18سنة هل أقدر أسجلها في حساب المواطن كمستقل ويش الشروط.. وهل العمر يقبل؟".وتساءل أيضا :" عفوا العمر 18 بالهجري هل يلزم أن العمر يكون بالميلادي 18 وشكرا".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام ، يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة الموقع والدخول إلى حسابها (ملف المستفيد- المرفقات".كما أوضح البرنامج أيضا أن في رده أنه يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري.