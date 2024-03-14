عاجل.. بعد خروجه وتأهله.. هل يمكن للسجين الحصول على دفعات دعم المواطن بأثر رجعي؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن إمكانية حصول السجين بعد خروجه على دفعات حساب المواطن.



حصول السجين على دفعات حساب المواطن:



توقف حساب المواطن:



خصم مفاجيء من حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل يوجد أثر رجعي للسجين بعد خروجه وتأهله حيث توقف الدعم شهرين والآن صرف" .وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :"لا يوجد أثر رجعي للدفعات التي كان بها المستفيد سجيناً،حيث من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينا.. نسعد بخدمتك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن حقيقة توقف البرنامج.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه : "صح إنه توقف حساب المواطن؟.. المستفيد ما عنده دخل إلا الضمان".وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول : "حياك الله.. البرنامج لا يزال قائم علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على سؤال أحد المواطنين يقول فيه :" راتب نقص ١٠٠٠ ريال بسبب قرض من بنك التنمية هل أعدل الدخل في البيانات بحسابي؟".وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.. نسعد بخدمتك".