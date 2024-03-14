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عاجل.. بعد خروجه وتأهله.. هل يمكن للسجين الحصول على دفعات دعم المواطن بأثر رجعي؟

حساب مواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل أحد الأشخاص،  يستفسر  فيه عن إمكانية حصول السجين بعد خروجه على دفعات حساب المواطن.اضافة اعلان

حصول السجين على دفعات حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل يوجد أثر رجعي للسجين بعد خروجه وتأهله حيث توقف الدعم شهرين والآن صرف" .
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :"لا يوجد أثر رجعي للدفعات التي كان بها المستفيد سجيناً،حيث من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينا.. نسعد بخدمتك".

توقف حساب المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن حقيقة توقف البرنامج.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه : "صح إنه توقف حساب المواطن؟.. المستفيد ما عنده دخل إلا الضمان".
وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول : "حياك الله.. البرنامج لا يزال قائم علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير.. نسعد بخدمتك".

خصم مفاجيء من حساب المواطن:


وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين على سؤال أحد المواطنين يقول فيه :" راتب نقص ١٠٠٠ ريال بسبب قرض من بنك التنمية هل أعدل الدخل في البيانات بحسابي؟".
وجاء الرد :" لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات..  نسعد بخدمتك".

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