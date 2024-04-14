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عاجل.. لديه أكثر من سجل تجاري.. ماذا يفعل لأجل استحقاق الدعم في التسجيل بحساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن، يسأل عن كيفية تسجيل أكثر من سجل تجاري أثناء كتابة بياناته في البرنامج.اضافة اعلان

تسجيل أكثر من سجل تجاري في حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "عند وجود عدد 2 سجل تجاري.. هل الإفصاح يكون سجل واحد أو سجلين.. يعني أكرر كتابة مصدر الدخل أو يكفي مرة واحدة".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :"حياك الله، في حال وجود أكثر من سجل تجاري يكتفى بالإفصاح مرة واحدة ويتم اختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة) وإضافة مجموع الدخل ثم الضغط على حفظ، نسعد بخدمتك".

موافقة ودراسة أهلية في حساب المواطن:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن ظهور "موافقة" له في البرنامج، ثم تنبيهه بأنه ستدرس أهليته مجددا.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :"جاني موافقة بعدها سيتم دراسة إعادة أهليتك مجددا".
وجاء الرد :" أهلاً بك.. تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض وفي حال تمت الموافقة بعد تاريخ "10 مارس" سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية"، ضمن دورة الأهلية لشهر  مايو".

المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن معنى عبارة ظهرت له في رد من البرنامج.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :" السلام عليكم ما معنى هذي الرسالة".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" وعليكم السلام.. المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ، نسعد بخدمتك".

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