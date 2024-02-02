عاجل.. قبل أيام من إيداع حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص الدعم الإضافي

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أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 75 التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين المؤهلين في 11 من فبراير تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديده حتى نهاية العام الجاري. اضافة اعلان





الدعم الإضافي



تنفيذا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى نهاية العام 2024م،وسيتم إيداع الدعم المخصص للدفعة "75”بتاريخ "11 فبراير"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 1, 2024

كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

