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عاجل.. قبل أيام من إيداع حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص الدعم الإضافي

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 75 التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين المؤهلين في 11 من فبراير تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديده حتى نهاية العام الجاري.اضافة اعلان

الدعم الإضافي

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على أحد المتابعين: "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى نهاية العام 2024م، وسيتم إيداع الدعم المخصص للدفعة "75” بتاريخ "11 فبراير".

وجاء ذلك بعد أن وجّه خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.
كما شمل القرار الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.
- كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.
- التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.


حساب المواطن

ويهدف حساب المواطن الذي بدأ في ديسمبر 2017، لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

وتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تعديلات حساب المواطن

وأعلن البرنامج في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 

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