عاجل.. لمن أضاف تابعًا بعد 10 يناير.. تنبيه مهم من حساب المواطن

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أوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، ماذا يحدث إذا تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 يناير.



إضافة تابع بعد 10 يناير:



حساب المواطن والحصول على دخل من "حافز":



شروط استيفاء الأهلية:



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



وقال الحساب ردًا على أحد المواطنين :" أنه في حال تم إضافة التابع بعد تاريخ "10 يناير " سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك " دراسة الاهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر مارس .وفي وقت سابق، أوضح حساب المواطن موقف المستفيد، الذي يحصل على دخل من "حافز"، من الحصول على الدعم من البرنامج.وقال حساب المواطن على حسابه بمنصة "إكس"، "في حال وجود دخل من "حافز" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"، ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.وتابع، "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".جاء ذلك إجابة على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "هل حافز يُوقف حساب المواطن؟".ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.