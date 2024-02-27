هذا الشخص لا يمكن إضافته كمستفيد ولا تابع في حساب المواطن.. تعرف على السبب

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار وُجه من قبل زوجة تستفسر فيه عن نزول حساب زوجها معها في حالة إتمام الأهلية الخاصة بها.



إضافة السجين في حساب المواطن:



السجين ممنوع من دعم المواطن:



دعم المواطن لعائلة السجين:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :"في حال تمت الأهلية هل ينزل حساب زوجي من ضمن التابعين لي.. علما أني لم أضيفه من ضمن التابعين لدي؟".وجاء الرد من البرنامج بالقول :" لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن، حيث إنه من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً ولا يتم إضافته ضمن التابعين.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار، حول أحقية السجين في صرف الدعم الشهري للمواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "هل حساب المواطن ينقطع عن السجين عند أسْره؟".وجاء الرد :" حياك الله ، لا يمكن للسجين الاستفادة من برنامج حساب المواطن حيث من شروط الأهلية أن لا يكون المستفيد سجيناً ، و بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار " عائل الأسرة مسجون " ولا يتم إضافة الزوج ، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ".وأجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار بشأن كيفية صرف الدعم لعائلة السجين.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول :" السلام عليكم.. أنا أسرة سجين وقطع حساب المواطن إيش أحتاج بيانات عشان أقدم فيها" .وجاء الرد : "وعليكم السلام، بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار "عائل الأسرة مسجون" ولا يتم إضافة الزوج، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".