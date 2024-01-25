عاجل.. فتح التقديم على أكثر من (245) وظيفة بمشروع مدينة نيوم للعمل في عدة مدن

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية في وظائف مشروع نيوم:



طريقة التقديم في وظائف مشروع نيوم:

