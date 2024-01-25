عاجل.. فتح التقديم على أكثر من (245) وظيفة بمشروع مدينة نيوم للعمل في عدة مدن

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أعلنت إدارة
مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد
من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات
الوظيفية في وظائف مشروع نيوم:
مدير إدارة المرافق.
أخصائي التنبؤ بالطلب على المدى القصير.
أخصائي تطوير FM.
مدير مراقبة المعلومات.
مدير العمليات المجتمعية.
رئيس قسم الامتثال ومدير ضمان الجودة.
مدير أول التدقيق والامتثال.
أخصائي مجلس الإدارة.
والمزيد من الوظائف ...
طريقة التقديم في وظائف مشروع نيوم:
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).