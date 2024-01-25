الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. فتح التقديم على أكثر من (245) وظيفة بمشروع مدينة نيوم للعمل في عدة مدن

نيوم
نيوم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية في وظائف مشروع نيوم:


مدير إدارة المرافق.
أخصائي التنبؤ بالطلب على المدى القصير.
أخصائي تطوير FM.
مدير مراقبة المعلومات.
مدير العمليات المجتمعية.
رئيس قسم الامتثال ومدير ضمان الجودة.
مدير أول التدقيق والامتثال.
أخصائي مجلس الإدارة.
والمزيد من الوظائف ...

طريقة التقديم في وظائف مشروع نيوم:


أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

بشرى سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. القبول الاستثنائي بالجامعات

عاجل.. رواتب وبدلات.. الإعلان عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف

مشكلة تحول دون إصدار رخصة العمل.. ورد من منصة "قوى"

عاجل.. بشرى سارة بخصوص عدد عقارات السكن الجماعي

كيفية تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة بيشة 1:46 م السبت، 06 يناير 2024

التقديم يبدأ غدًا الأحد.. جامعة بيشة تعلن عن وظائف بنظام التعاون

شركة روشن 12:51 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

تدريب وتوظيف.. شروط القبول في مبادرة روشن للتدريب المهني

إحكام - هيئة عقارات الدولة 5:56 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

"عقارات الدولة" تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. رابط التقديم

المجلس الصحي السعودي 7:02 م الإثنين، 01 يناير 2024

المجلس الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

اقرأ أيضا

حساب المواطن
1:23 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: التحقق من بيانات المتقدمين في هذا التاريخ

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
1:11 م الخميس، 25 يناير 2024

راتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف إدارية ومالية وتقنية شاغرة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:12 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

مدينة الملك سعود
10:55 ص الخميس، 25 يناير 2024

بخبرة وبدون.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية لحملة الدبلوم فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نيوم
8:02 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. فتح التقديم على أكثر من (245) وظيفة بمشروع مدينة نيوم للعمل في عدة مدن

2024-01-25_18-56-59
7:40 م الخميس، 25 يناير 2024

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ 3 سودانيين من الموت عطشا في صحراء عربية

2024-01-25_18-06-02
7:02 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. رجل أعمال يكشف تفاصيل جديدة مؤثرة.. لحظة عفو "القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:01 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. المرأة المهجورة.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

حساب المواطن - ريال
5:32 م الخميس، 25 يناير 2024

متى تصدر نتائج الأهلية للدفعة الجديدة؟.. حساب المواطن يجيب

أفعى
5:31 م الخميس، 25 يناير 2024

أخطرها" الأبتر والنفاثة وزائفة القرنين".. 26 أفعى تنتشر في الجزيرة العربية