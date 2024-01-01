المجلس الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

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أعلن المجلس
الصحي السعودي بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الماجستير فأعلى حسب المسميات
والشروط.
المسميات الوظيفية في المجلس الصحي السعودي
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- أخصائي سياسات صحية
المتطلبات: درجة الماجستير في تخصص (الصحة العامة، السياسات الصحية) أو ما يعادلهم مع خبرة لاتقل عن سنة.
- أخصائي صحة عامة
المتطلبات: درجة الماجستير في تخصص (الصحة العامة، وبائيات، الخدمات الصحية، بحوث النتائج) أو مايعادلهم مع خبرة سنة كحد أدنى في نفس المجال.
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة.
- توفر المهارات والمتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
نبذة عن المجلس:المجلس الصحي
السعودي تكوّن عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف التنسيق بين الجهات
الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة،
يعتمد المجلس نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية
لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الأثنين 1445/6/19هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1445/6/26هـ.