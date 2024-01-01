الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المجلس الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

المجلس الصحي السعودي
المجلس الصحي السعودي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الماجستير فأعلى حسب المسميات والشروط.

المسميات الوظيفية في المجلس الصحي السعودياضافة اعلان



- أخصائي سياسات صحية

المتطلبات: درجة الماجستير في تخصص (الصحة العامة، السياسات الصحية) أو ما يعادلهم مع خبرة لاتقل عن سنة.

- أخصائي صحة عامة
المتطلبات: درجة الماجستير في تخصص (الصحة العامة، وبائيات، الخدمات الصحية، بحوث النتائج) أو مايعادلهم مع خبرة سنة كحد أدنى في نفس المجال.

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة.
- توفر المهارات والمتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

نبذة عن المجلس:

المجلس الصحي السعودي تكوّن عام 1435هـ بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف التنسيق بين الجهات الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض والعجز والوفاة، يعتمد المجلس نظام إبلاغ وطني عن الأخطاء الطبية، وهو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لمعرفة أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم اليوم الأثنين 1445/6/19هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1445/6/26هـ.

اقرأ أيضا

التقديم الآن.. وظائف شاغرة في الخطوط السعودية بمرتبات وبدلات تنافسية

طريقة إصدار وتجديد ومعرفة تفاصيل رخص العمل عبر "قوى"

"النقل" تطلق مركز خدمة المستفيدين

عاجل.. هل يوثر دعم ريف على معاش الضمان الاجتماعي؟

فرص 2024.. وظائف شاغرة في وزارة الطاقة بدون خبرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة-الباحة 8:52 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

جامعة الباحة تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مصرف الانماء 5:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

مصرف الإنماء يعلن فتح باب التوظيف بمختلف المجالات للعمل في القطاع المصرفي

الخطوط السعودية 9:58 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

برنامج العمل عن بعد 7:04 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

اقرأ أيضا

وزارة الصحة
10:13 ص الإثنين، 01 يناير 2024

للبكالوريوس فأعلى.. "الصحة" تُعلن عن بدء استقبال طلبات التوظيف

منصة مدد
9:56 ص الإثنين، 01 يناير 2024

اعتبارًا من اليوم.. 10 أيام فقط أمام المنشآت لتبرير تأخر دفع الرواتب

سكني
9:15 ص الإثنين، 01 يناير 2024

ماذا تفعل عندما يتعذر حجز قطعة أرض متاحة في سكني؟

حساب المواطن
9:04 ص الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أحدث رد من البرنامج.. هل حساب المواطن توقف أم لازال مستمرًا؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2024-01-01 at 6.21.23 PM
7:28 م الإثنين، 01 يناير 2024

الإطاحة بمحتال في الرياض قام بسرقة 2.4 مليون ريال

وزارة التجارة
7:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. "التجارة" تستدعي آلاف المكيفات من ماركة شهيرة .. وتكشف السبب

2024-01-01_17-26-20
6:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لمواطنيها بعد زلزال اليابان المدمر

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
5:31 م الإثنين، 01 يناير 2024

التأمينات تنشر رابط الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري

نظام نور
5:02 م الإثنين، 01 يناير 2024

خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4:35 م الإثنين، 01 يناير 2024

طريقة الاستعلام عن فواتير الاشتراكات في التأمينات