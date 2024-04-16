عاجل.. عند استقلال تابع في حساب المواطن.. هل يلزم رب الأسرة حذفه؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل أحد الأشخاص، يستفسر فيه عن حذف تبع له وذلك بعد استقلاله في بحساب المواطن.



استقلال التابع في حساب المواطن:



موافقة ودراسة أهلية في حساب المواطن:



المبالغ المرتجعة في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. لدي تابع مسجل معي قام بالاستقلال.. هل يتوجب علي حذفه أم أنكم ستقومون بحذفه تلقائيًا ولا يؤثر على الأهلية ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :"في حال تم قبول التابع كفرد مستقل سوف يكون تابع "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمك حذفه.. نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن ظهور "موافقة" له في البرنامج، ثم تنبيهه بأنه ستدرس أهليته مجددا.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :"جاني موافقة بعدها سيتم دراسة إعادة أهليتك مجددا".وجاء الرد :" أهلاً بك.. تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض وفي حال تمت الموافقة بعد تاريخ "10 مارس" سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية"، ضمن دورة الأهلية لشهر مايو".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن معنى عبارة ظهرت له في رد من البرنامج.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :" السلام عليكم ما معنى هذي الرسالة".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" وعليكم السلام.. المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك ، نسعد بخدمتك".