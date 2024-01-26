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عاجل.. عند استغناء القطاع الخاص عن الزوجة.. كيف يتم تعديل دخلها في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار مواطن يتساءل عن كيفية تعديل دخل زوجته بعد الاستغناء عنها في القطاع الخاص.

تعديل دخل الزوجة في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم..ودي أعدل دخل الزوجة كانت موظفة في قطاع خاص والحين استغنوا عنها كيف الطريقة".

وجاء الرد :" وعليكم السلام.. في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب عليك تعديل الحالة الوظيفية من أيقونة "التابعين" إلى "لا توجد وظيفة" وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على أيقونة حفظ".


الزوج والزوجة في حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول إمكانية أن يكون الزوج تابعا للزوجة في حساب المواطن.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا يقول :"السلام عليكم.. هل تستطيع الأم أن تكون هي العائل في حساب المواطن ويكون الأب تابع لها".

وجاء الرد من الحساب بالقول : " وعليكم السلام..  سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له.. نسعد بخدمتك".

غير متزوجة كيف تسجل في حساب المواطن؟


كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على استفسار من قبل مواطنة حول كيفية التسجيل في حساب المواطن، لأجل استحقاق الدعم.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول : "السلام عليكم.. هل ينفع أقدم مستقلة بحساب المواطن إثبات السكن بصك حصر الورثة لأنه بيت ورثة ما عندي تابعين لوحدي؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "وعليكم السلام، صك حصر الورثة ليس من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية ، وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول إلى حسابك إدارة المرفقات".

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