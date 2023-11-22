عاجل.. عشرات الوظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة، نجران، القصيم) وفق المسميات الوظيفية التالية: اضافة اعلان





الوظائف المتاحة :-



الوظائف الصحية:



نبذه عن الشؤون الصحية للحرس الوطني:

