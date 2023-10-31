أمانة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل وظائف مستخدم، بمسمى "عامل تجهيز رجال"، حسب الشروط التالية:





شروط التقديم

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