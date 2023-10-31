الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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أمانة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة

أمانة الحدود الشمالية
أمانة الحدود الشمالية
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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل وظائف مستخدم، بمسمى "عامل تجهيز رجال"، حسب الشروط التالية:
 

شروط التقديم

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- التسجيل بمنصة ساعد.
- أن يكون المتقدم مسجل في منصة ساعد.
- التأكد من قراءة كافة التعليمات لتجنب الوقوع بأي خطأ أثناء التقديم.
- تحمل جميع المسؤولية لأي بيانات تم اضافتها أو مستندات تم ارفاقها.
 

ملاحظة:


 
- ستقوم جهة العمل بالإعلان عن اسم المقبول عبر مواقعها لذا تهيب الأمانة ضرورة متابعة بوابات الأمانة الإلكترونية.
 
طريقة التقديم:
 
التقديم على الوظائف يبدأ من اليوم الثلاثاء 1445/4/16هـ (الموافق 2023/10/31م) عن طريق ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: "اضغط هنا" ويستمر حتى السبت 1445/4/20هـ (الموافق 2023/11/4م).

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