سارع بالتقديم.. اليوم طرح 36 وظيفة حكومية عبر برنامج الكفاءات

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن طرح 36 وظيفة حكومية شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين على النحو التالي:
مسميات الوظائف عبر برنامج الكفاءات1 -
مستشار مالي.
2 - أخصائي أول أعمال.
3 - أخصائي أمن بيانات.
4 - مدير مشاريع أول.
5 - مدير إدارة التوطين.
6 - أخصائي أول متابعة.
7 - أخصائي أول متابعة.
8 - أخصائي أول لوجستي.
9 - أخصائي متقدم التزام.
10 - مدير متابعه مؤسسي.
11 - مستشار تطوير أعمال.
12 - أخصائي أول إجراءات.
13 - أخصائي أول إدارة التغيير.
14 - أخصائي استثمار متقدم أول.
15 - أخصائي أول إدارة مشاريع.
16 - مدير قسم إدارة المخاطر.
17 - أخصائي أول أداء مؤسسي.
18 - أخصائي أول إدارة مشاريع
19 - أخصائي متقدم تميز أعمال.
20 - أخصائي أول إستراتيجيات.
21 - مدير إدارة الحلول اللوجستية.
22 - أخصائي أول تطوير أعمال.
23 - أخصائي متقدم تطوير تنظيمي.
24 - أخصائي أول إيرادات حكومية
25 - أخصائي أول تراخيص لوجستية.
26 - أخصائي اول سياسات وتشريعات.
27 - مسؤول البيانات المفتوحة والمعلومات.
28 - مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي.
29 - أخصائي أول تطوير الخدمات اللوجستية.
30 - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط اللوجستي.
31 - مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.
32 - أخصائي أول تطوير الإستراتيجية المؤسسية.
33 - أخصائي إستراتيجية وتخطيط أمن سيبراني.