سارع بالتقديم.. اليوم طرح 36 وظيفة حكومية عبر برنامج الكفاءات

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن طرح 36 وظيفة حكومية شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين على النحو التالي:





مسميات الوظائف عبر برنامج الكفاءات



طريقة التقديم

