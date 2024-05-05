الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. اليوم طرح 36 وظيفة حكومية عبر برنامج الكفاءات

وزارة النقل
وزارة النقل والخدمات اللوجستية
أ أ
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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن طرح 36 وظيفة حكومية شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين على النحو التالي:

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مسميات الوظائف عبر برنامج الكفاءات

1 - مستشار مالي.
2 - أخصائي أول أعمال.
3 - أخصائي أمن بيانات.
4 - مدير مشاريع أول.
5 - مدير إدارة التوطين.
6 - أخصائي أول متابعة.
7 - أخصائي أول متابعة.
8 - أخصائي أول لوجستي.
9 - أخصائي متقدم التزام.
10 - مدير متابعه مؤسسي.
11 - مستشار تطوير أعمال.
12 - أخصائي أول إجراءات.
13 - أخصائي أول إدارة التغيير.
14 - أخصائي استثمار متقدم أول.
15 - أخصائي أول إدارة مشاريع.
16 - مدير قسم إدارة المخاطر.
17 - أخصائي أول أداء مؤسسي.
18 - أخصائي أول إدارة مشاريع
19 - أخصائي متقدم تميز أعمال.
20 - أخصائي أول إستراتيجيات.
21 - مدير إدارة الحلول اللوجستية.
22 - أخصائي أول تطوير أعمال.
23 - أخصائي متقدم تطوير تنظيمي.
24 - أخصائي أول إيرادات حكومية
25 - أخصائي أول تراخيص لوجستية.
26 - أخصائي اول سياسات وتشريعات.
27 - مسؤول البيانات المفتوحة والمعلومات.
28 - مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي.
29 - أخصائي أول تطوير الخدمات اللوجستية.
30 - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط اللوجستي.
31 - مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.
32 - أخصائي أول تطوير الإستراتيجية المؤسسية.
33 - أخصائي إستراتيجية وتخطيط أمن سيبراني.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/10/26هـ (الموافق 2024/5/5م) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/11/17هـ (الموافق 2024/5/25م).

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