الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الآن.. بدأ التقديم في برنامج حكومي عبر 66 تخصصًا

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم في برنامج "كاكست للتدريب التعاوني" لعام 2024م لطلاب الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بالتخصصات "الإدارية، التقنية، العلمية، الهندسية، الفنية، التطبيقية، الصحية" على النحو التالي:اضافة اعلان

66 تخصصًا في برنامج حكومي

- الطب
- المالية
- القانون
- الإعلام
- الاتصال
- التسويق
- الفيزياء
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الجيوفيزيا
- الاتصالات
- الجغرافيا
- علم السموم
- إدارة أعمال
- إدارة عامة
- السكرتارية
- علوم بيئة
- كيمياء أحياء
- تقنية حيوية
- تقنية المختبرات
- تقنية معلومات
- الجزيئية تقنية
- العلاقات الدولية
- التجارة الدولية
- إدارة المعلومات
- نظم المعلومات
- كيمياء حيوية
- هندسة بيئية
- هندسة نووية
- هندسة مدنية
- طب الاسنان
- علوم حاسب
- فيزياء نووية
- هندسة كيميائية
- هندسة صناعية
- هندسة التعدين
- هندسة ميكاتروينك
- هندسة التصنيع
- هندسة الطاقة
- هندسة كهربائية
- هندسة الاتصالات
- هندسة ميكانيكية
- هندسة المساحة
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة إلكترونيات
- هندسة البترول
- هندسة المحركات
- كيمياء تطبيقية
- المختبرات الطبية
- الاعمال المكتبية
- السكرتارية التنفيذية
- علم وتحليل البيانات
- هندسة طبية حيوية
- الذكاء الاصطناعي
- نظم معلومات إدارية
- علوم صحية صيدلة
- العلوم الطبية التطبيقية
- نظم معلومات جغرافية
- هندسة تصميم صناعي
- الأحياء الدقيقة والجزئية
- هندسة الطيران والفضاء
- جيولوجيا الاقتصاد الزراعي
- وتخصصات أخرى.

الشروط

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - توفر خطاب اعتماد (طلب تدريب) معتمد من الجامعة.
3 - يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
4 - المعدل التراكمي (3.75 من 5 ) أو ( 2.75 من 4) أو أعلى.
5 - منتظم حاليًا في السنة الأخيرة "طلاب الكليات والجامعات" لمرحلة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أعلاه.

عن البرنامج

ويقدم برنامج التدريب التعاوني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فرصة لتنمية المواهب الشابة وتطويرها من خلال اكتساب المهارات العملية والمعرفية من الكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات العلمية والتقنية والإدارية وتطبيقها في بيئة عمل محفزة.

الوثائق المطلوبة

- السجل الأكاديمي.
- صورة الهوية الوطنية.
- خطاب التدريب من الجامعة.

طريقة التقديم

- يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/10/26هـ (الموافق 2024/5/5م) خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/11/3هـ (الموافق 2024/5/11م).

اقرأ أيضا

جهز أوراقك.. "الصحة" تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

عاجل.. المرور يوضح.. سيارة خصوصي وعليها مخالفات هل يمكن نقل الملكية؟

بعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن .. إجراء مهم لحل مشكلة غير مؤهل

عاجل.. توضيح مهم من مساند.. هل سوء معاملة العاملة للأطفال يلغي المنافع التأمينية؟

تنبيه عاجل.. هل العمل في الوظائف الموسمية للحج يوقف حساب المواطن؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 11:55 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

راتب وبدل سكن وتأمين.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 9:33 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جامعة-الحدود-الشمالية 8:54 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

لا تفوت الفرصة.. جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف شاغرة بنظام العقود

شركة سابك 5:51 م الإثنين، 15 أبريل 2024

"سابك" تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف المجالات