الآن.. بدأ التقديم في برنامج حكومي عبر 66 تخصصًا

أ أ

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم في برنامج "كاكست للتدريب التعاوني" لعام 2024م لطلاب الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بالتخصصات "الإدارية، التقنية، العلمية، الهندسية، الفنية، التطبيقية، الصحية" على النحو التالي:





66 تخصصًا في برنامج حكومي



الشروط



عن البرنامج



الوثائق المطلوبة



طريقة التقديم

