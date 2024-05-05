الآن.. بدأ التقديم في برنامج حكومي عبر 66 تخصصًا

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أعلنت
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم في برنامج "كاكست
للتدريب التعاوني" لعام 2024م لطلاب الكليات والجامعات في مرحلة الدبلوم
والبكالوريوس بالتخصصات "الإدارية، التقنية، العلمية، الهندسية، الفنية،
التطبيقية، الصحية" على النحو التالي:
66 تخصصًا في برنامج حكومي-
الطب
- المالية
- القانون
- الإعلام
- الاتصال
- التسويق
- الفيزياء
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الجيوفيزيا
- الاتصالات
- الجغرافيا
- علم السموم
- إدارة أعمال
- إدارة عامة
- السكرتارية
- علوم بيئة
- كيمياء أحياء
- تقنية حيوية
- تقنية المختبرات
- تقنية معلومات
- الجزيئية تقنية
- العلاقات الدولية
- التجارة الدولية
- إدارة المعلومات
- نظم المعلومات
- كيمياء حيوية
- هندسة بيئية
- هندسة نووية
- هندسة مدنية
- طب الاسنان
- علوم حاسب
- فيزياء نووية
- هندسة كيميائية
- هندسة صناعية
- هندسة التعدين
- هندسة ميكاتروينك
- هندسة التصنيع
- هندسة الطاقة
- هندسة كهربائية
- هندسة الاتصالات
- هندسة ميكانيكية
- هندسة المساحة
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة إلكترونيات
- هندسة البترول
- هندسة المحركات
- كيمياء تطبيقية
- المختبرات الطبية
- الاعمال المكتبية
- السكرتارية التنفيذية
- علم وتحليل البيانات
- هندسة طبية حيوية
- الذكاء الاصطناعي
- نظم معلومات إدارية
- علوم صحية صيدلة
- العلوم الطبية التطبيقية
- نظم معلومات جغرافية
- هندسة تصميم صناعي
- الأحياء الدقيقة والجزئية
- هندسة الطيران والفضاء
- جيولوجيا الاقتصاد الزراعي
- وتخصصات أخرى.
الشروط1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - توفر خطاب اعتماد (طلب تدريب) معتمد من الجامعة.
3 - يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
4 - المعدل التراكمي (3.75 من 5 ) أو ( 2.75 من 4) أو أعلى.
5 - منتظم حاليًا في السنة الأخيرة "طلاب الكليات والجامعات" لمرحلة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أعلاه.
عن
البرنامجويقدم
برنامج التدريب التعاوني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فرصة لتنمية
المواهب الشابة وتطويرها من خلال اكتساب المهارات العملية والمعرفية من الكفاءات
الوطنية المتخصصة في المجالات العلمية والتقنية والإدارية وتطبيقها في بيئة عمل
محفزة.
الوثائق
المطلوبة-
السجل الأكاديمي.
- صورة الهوية الوطنية.
- خطاب التدريب من الجامعة.