عاجل.. تساؤلات حول موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. والبرنامج يرد

أ أ

ينشغل كثير من مستفيدي حساب المواطن بالتساؤل عن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم، في الوقت الذي لم تصدر فيه بعد نتائج الأهلية للشهر المقبل، مع استمرار إجراء تحديث على البوابة الإلكترونية للبرنامج. اضافة اعلان

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وفي رده على استفسار حول ما إذا كان سيتم صرف الدعم لشهر القادم أم يتوقف؟، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".

وأوضح أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".



تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 23, 2023

حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

