عاجل.. حساب المواطن يرد على المستفيدين ويكشف سر هذه المشكلة

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يشكو مستفيدو حساب المواطن من عدم القدرة على استخدام البوابة الإلكترونية للبرنامج، الأمر الذي يعزوه الأخير إلى وجود بعض التحسينات التي يجرى القيام بها. اضافة اعلان

وردًا على استفسارات عدة بشأن عدم مقدرة البعض فتح التطبيق الخاص بالبرنامج خلال الفترة الأخيرة، قالت "خدمة المستفيدين" عبر حسابها في منصة "إكس"، "جاري العمل على بعض التحسينات حاليًا، وبإمكانكم استخدام التطبيق لاحقًا".

وأضافت أنه "بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط ⁦( من هنا) ".

وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج، قائلاً: تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".

وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

وعليكم السلام ، عزيزي المستفيد، جاري العمل على بعض التحسينات حاليا، وبإمكانكم استخدام التطبيق لاحقا ،علماً أنه بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط ⁦ https://t.co/9lOVCgOkzI ⁩ ،نسعد بخدمتك December 20, 2023

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن

