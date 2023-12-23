تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تعطل التطبيق والقيام بهذا الإجراء

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قال حساب المواطن، إنه يتم إجراء تحديث على البوابة الإلكترونية للبرنامج مما أدى إلى تعطل استخدامها.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول وجود عطل في استخدام الموقع: "جاري العمل على بعض التحسينات حاليًا، وبإمكانكم استخدام التطبيق لاحقًا". اضافة اعلان

وتابعت: "بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط (⁦(من هنا.

عزيزي المستفيد، جاري العمل على بعض التحسينات حاليًا ، وبإمكانكم استخدام التطبيق لاحقا ،علماً أنه بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط ⁦ https://t.co/9lOVCgOkzI ⁩ ،نسعد بخدمتك December 21, 2023

مصير حساب المواطن



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المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

