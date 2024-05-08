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الموعد والشروط.. رابط وطريقة التقديم في وظائف وزارة الصحة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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كشفت وزارة الصحة عن استمرار استقبال طلبات التوظيف لشغل وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير على النحو التالي:

رابط وطريقة التقديم في وظائف وزارة الصحةاضافة اعلان

المسميات الوظيفية
- قانوني.
- اختصاصي قانوني أول.

التخصصات المطلوبة

- القانون.

الشروط

- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب وضعهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- شهادة برنت التأمينات التفصيلية ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة.
- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل "فترة ساند".
- الحد الأعلى خبرة خمس سنوات لوظيفة قانوني، والحد الأعلى خبرة ثماني سنوات لوظيفة اختصاصي قانوني أول.

طريقة التقديم

بدأ التقديم يوم الأحد 1445/10/26هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم غد الخميس 1445/11/1هـ.

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