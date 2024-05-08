الموعد والشروط.. رابط وطريقة التقديم في وظائف وزارة الصحة

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كشفت
وزارة الصحة عن استمرار استقبال طلبات التوظيف لشغل وظائف لحملة البكالوريوس
والماجستير على النحو التالي:
رابط
وطريقة التقديم في وظائف وزارة الصحةالمسميات
الوظيفية
- قانوني.
- اختصاصي قانوني أول.
التخصصات
المطلوبة-
القانون.
الشروط-
وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي
وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب وضعهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- شهادة برنت التأمينات التفصيلية ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة.
- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل "فترة ساند".
- الحد الأعلى خبرة خمس سنوات لوظيفة قانوني، والحد الأعلى خبرة ثماني سنوات لوظيفة اختصاصي قانوني أول.