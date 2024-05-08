عاجل.. وسيط عقاري يأخذ أكثر من 2.5% ويجبر المستأجر على رفع رسوم العقد.."إيجار" ترد

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ردت منصة "إيجار" على سؤال يقول :" ما هي طريقة شكوي وسيط عقاري لتحصيله اكثر من نسبة ٢.٥ ٪ كوساطة و كذلك إجبار المستأجر علي دفع رسوم العقد وذلك بالمخالفة للإيجار؟".



منصة إيجار:



الدفعة الإيجارية:



سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى

