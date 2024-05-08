الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. وسيط عقاري يأخذ أكثر من 2.5% ويجبر المستأجر على رفع رسوم العقد.."إيجار" ترد

ايجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ردت منصة "إيجار" على سؤال يقول :" ما هي طريقة شكوي وسيط عقاري لتحصيله اكثر من نسبة ٢.٥ ٪ كوساطة و كذلك إجبار المستأجر علي دفع رسوم العقد وذلك بالمخالفة للإيجار؟".اضافة اعلان

منصة إيجار:

وتفاعلت المنصة مع صاحب السؤال عبر منصة "إكس"، وردت بأنه :"  يمكنك رفع شكوى على المخالفات من خلال ايقونة "البلاغات"  الموجودة بالصفحة الرئيسية في موقع الهيئة العامة للعقار بالضغط هنا.

وفي وقت سابق، حددت منصة "إيجار"، المدة المقررة لتحويل مبالغ الإيجار في حسابات المؤجر.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل ولا يتم احتساب أول يوم للسداد".
جاء ذلك ردًا على شكوى مؤجر يقول إن المستأجر يحول إليه الإيجار عبر المنصة، لكن الموقع يحتجزه، ويتساءل: لماذا لا يكون هناك آلية لتحويل الإيجار للمالك مباشرة.
حياك الله

الدفعة الإيجارية:

وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد و Apple pay.

سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى 

فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:
 الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.
 اختيار العقد من القائمة الجانبية.
الضغط على "إجراء دفعة".
الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق. 
إدخال المبلغ المطلوب دفعه.
تأكيد الطلب.
تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".

اقرأ أيضا

بدءا من اليوم.. "تقويم التعليم" تعلن عن وظائف بنظام التعاقد في عدة مناطق

عاجل.. لمن نقصت دفعته.. حساب المواطن يحسم الأمر بشأن قطع الدعم الإضافي

عاجل.. هل تم إلغاء تجديد رخص المركبات لمدة 5 سنوات؟

عاجل.. توضيح مهم من سكني بشأن حجز المخططات والأراضي السكنية

"التعليم" تعلن بدء التسجيل على 300 مقعد في الزمالة لأطباء من المملكة بـ 4 دول أوروبية ​

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

إيجار 11:00 م الخميس، 25 أبريل 2024

عاجل.. كيف يتم تحويل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر عبر منصة إيجار؟

التأمينات الاجتماعية1 9:01 م السبت، 13 أبريل 2024

عاجل.. توضيح مهم من "التأمينات" بشأن موعد صرف المعاشات

ايجار 2:48 ص الثلاثاء، 09 أبريل 2024

عاجل.. تنبيه مهم من إيجار: في هذه الحالة يلزمك إبرام عقد جديد

حساب المواطن 9:02 م الإثنين، 08 أبريل 2024

عاجل.. نزلت له دفعة أبريل في حساب المواطن ولم يجدها بالصراف .. ماذا يفعل؟