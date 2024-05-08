عاجل.. وسيط عقاري يأخذ أكثر من 2.5% ويجبر المستأجر على رفع رسوم العقد.."إيجار" ترد

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ردت منصة "إيجار" على سؤال يقول :" ما هي طريقة شكوي وسيط
عقاري لتحصيله اكثر من نسبة ٢.٥ ٪ كوساطة و كذلك إجبار المستأجر علي دفع رسوم
العقد وذلك بالمخالفة للإيجار؟".
منصة إيجار:وتفاعلت المنصة مع صاحب السؤال عبر منصة "إكس"، وردت بأنه
:" يمكنك رفع شكوى على المخالفات من
خلال ايقونة "البلاغات" الموجودة بالصفحة الرئيسية في موقع الهيئة
العامة للعقار بالضغط هنا.
وفي وقت سابق، حددت منصة "إيجار"، المدة المقررة لتحويل مبالغ الإيجار في حسابات المؤجر.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل ولا يتم احتساب أول يوم للسداد".
جاء ذلك ردًا على شكوى مؤجر يقول إن المستأجر يحول إليه الإيجار عبر المنصة، لكن الموقع يحتجزه، ويتساءل: لماذا لا يكون هناك آلية لتحويل الإيجار للمالك مباشرة.
حياك الله
الدفعة الإيجارية:وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد و Apple pay.
سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:
الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.
اختيار العقد من القائمة الجانبية.
الضغط على "إجراء دفعة".
الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.
إدخال المبلغ المطلوب دفعه.
تأكيد الطلب.
تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".