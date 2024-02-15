عاجل.. سدّد كامل القرض العقاري و دفعة دعم العسكريين ولم يتم فك الرهن.. ماذا يفعل؟

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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار مهم وجهه مواطن للبرنامج، حول عدم فك الرهن بالرغم من أنه قام بسداد كامل القرض العقاري ودفعة دعم العسكريين.





عدم فك الرهن رغم سداد كامل القرض العقاري:



سداد القرض في الصندوق العقاري لفك الرهن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " لقد قمت بسداد كامل القرض العقاري وتم أيضاً سداد دفعة دعم العسكريين..وتم رفع طلب من قبل بنك الراجحي الى الصندوق العقاري للموافقة على فك الرهن وإلى الآن لم يفك الرهن.. الصندوق يردني للبنك والبنك يردني للصندوق".وجاء الرد :" عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق حول استفسارك , يرجى التواصل والمتابعة مع الجهة التمويلية.. سعدنا بتواصلك".وفي وقت سابق تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية سداد القرض لأجل فك الرهن.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول يفه :" السلام عليكم.. تم سداد القرض العقاري للبنك الأهلي سداد مبكر.. والمتبقي للإفراغ سداد الدعم العسكري..كيف آلية السداد ليتم فك الرهن؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" يقوم المستفيد بسداد القرض الإضافي الحسن لمبادرة دعم العسكريين بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض العقاري "الأساسي" مع الجهة التمويلية "البنك الممول".قرض من الصندوق العقاري لشراء أرض:أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، عن استفسار من قبل مواطن، يتساءل عن إمكانية أخذ قرض لأجل شراء أرض.وكان أحد الأشخاص قد بعث استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم ، حبيت أستفسر إذا أقدر أخذ قرض من الصندوق العقاري واشتري فيه أرض؟".وجاء الرد: "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. نود التنويه أن منتج الرهن العقاري متوقف، وأن خيارات برنامج الدعم السكني المحدث هي":1-منتج الوحدات الجاهزة من السوق.2- منتج الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان.3- منتج البيع على الخارطة.4- منتج البناء الذاتي.