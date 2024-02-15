الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. سدّد كامل القرض العقاري و دفعة دعم العسكريين ولم يتم فك الرهن.. ماذا يفعل؟

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار مهم وجهه مواطن للبرنامج، حول عدم فك الرهن بالرغم من أنه قام بسداد كامل القرض العقاري ودفعة دعم العسكريين.اضافة اعلان

عدم فك الرهن رغم سداد كامل القرض العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " لقد قمت بسداد كامل القرض العقاري وتم أيضاً سداد دفعة دعم العسكريين..وتم رفع طلب من قبل بنك الراجحي الى الصندوق العقاري للموافقة على فك الرهن وإلى الآن لم يفك الرهن.. الصندوق يردني للبنك والبنك يردني للصندوق".
وجاء الرد :" عزيزي المستفيد..  فيما يتعلق حول استفسارك , يرجى التواصل والمتابعة مع الجهة التمويلية..  سعدنا بتواصلك".

سداد القرض في الصندوق العقاري لفك الرهن:

وفي وقت سابق تفاعل حساب  العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية سداد القرض لأجل فك الرهن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول يفه :" السلام عليكم.. تم سداد القرض العقاري للبنك الأهلي سداد مبكر.. والمتبقي للإفراغ سداد الدعم العسكري..كيف آلية السداد ليتم فك الرهن؟".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" يقوم المستفيد بسداد القرض الإضافي الحسن لمبادرة دعم العسكريين بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض العقاري "الأساسي" مع الجهة التمويلية "البنك الممول".

قرض من الصندوق العقاري لشراء أرض:
أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، عن استفسار من قبل مواطن، يتساءل عن إمكانية أخذ قرض لأجل شراء أرض.
وكان أحد الأشخاص قد بعث استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم ، حبيت أستفسر إذا أقدر أخذ قرض من الصندوق العقاري واشتري فيه أرض؟".
وجاء الرد: "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. نود التنويه أن منتج الرهن العقاري متوقف، وأن خيارات برنامج الدعم السكني المحدث هي":
1-منتج الوحدات الجاهزة من السوق.
2- منتج الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان.
3- منتج البيع على الخارطة.
4- منتج البناء الذاتي.

اقرأ أيضا

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

تعرف على عقوبة الخروج بثوب النوم للشارع

عاجل.. "أبشر" توضح كيف يتم الاعتراض على المخالفات المرورية؟

إعلان نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

بشرى للخريجين.. الزكاة والجمارك تُعلن وظائف للبكالويوس فأعلى بالرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

عمال - بناء - العمالة - المملكة 12:58 ص الخميس، 15 فبراير 2024

من البداية حتى اكتمال المبنى.. خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي

img 1:01 ص الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. هل دفعة الـ 100 ألف ريال متاحة من جميع البنوك أم عدد محدد؟.. الصندوق العقاري يجيب

صندوق التنمية العقارية 8:00 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. بشكل شهري أم دفعة واحدة.. الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم

صندوق التنمية العقاري 12:07 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: هذه الطريقة تحميك من إيقاف الدعم