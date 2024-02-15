الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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عاجل.. هل دفعة الـ 100 ألف ريال متاحة من جميع البنوك أم عدد محدد؟.. الصندوق العقاري يجيب

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن إتاحة مبلغ الدفعات هل هو متاح من جميع البنوك أم عدد محدد منها؟اضافة اعلان

دفعات الصندوق العقاري:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :"السلام عليكم.. أنا مستحق للدعم السني واشتريت فلا من مطور عقاري هل أستطيع الحصول على دفعة 100000 ريال.. وهل جميع البنوك تعطي هذه الدفعة أو مخصصة لبنوك محددة؟" .
وجاءه الرد :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم الاستفادة من خيار الباقات بالتزامن مع توقيع العقد التمويلي الجديد عبر الجهات التمويلية".
وأوضح أنه في حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى".

توضيح من الصندوق العقاري بسبب توقف إحدى الدفعات:

أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر عن سبب تعطل إحدى دفاعاته المالية.
وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسار لخدمة العناية بالمستفيدين يقول فيه : " لدي مشكلة  ما عرفت أحلها ألحقت بي أذى كبيرا  رفضوا إعطائي الدفعة بسبب تجاوز المدة".
وأوضح أن السبب كان في تجاوز المدة عدم وجود الصك والسبب الرئيسي الوزارة وزارة الإسكان لم تفرز الصكوك إلا بعد ثلاث سنوات مما عطل الدفعة الأخيرة ولم أستلم دفعة مرحلة رهن الصك.. وين أتوجه ووش الحل".

وجاءه الرد: "عزيزي المستفيد.. خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة "36 شهرا".. ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها".

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