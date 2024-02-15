من البداية حتى اكتمال المبنى.. خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي

أ أ
أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.
خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ما هي خطوات أو نظام المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.. من البداية في القواعد حتى اكتمال المبنى؟".
وجاء الرد من خدمة العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي كالآتي":
1-يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري.
2- الصرف بحد أقصى خمس دفعات.
3- يتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.
4- كل مرحلة يتم تقييمها.
5- يتم رفع طلب صرف الدفعة والتقييم عن طريق الجهة الممولة .
خصم السداد المبكر في الصندوق العقاري:أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل مستفيد يسأل عن إمكانية خصم السداد المبكر.
وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار.. هل يوجد خصم للسداد المبكر ؟ لأني أتذكر العام الماضي أو الله جاني اتصال وعرض سداد مبكر؟".
وجاءه الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقا".