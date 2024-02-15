الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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من البداية حتى اكتمال المبنى.. خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.

خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ما هي خطوات أو نظام المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.. من البداية في القواعد حتى اكتمال المبنى؟".

وجاء الرد من خدمة العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي كالآتي":
1-يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري.
2- الصرف بحد أقصى خمس دفعات.
3- يتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.
4- كل مرحلة يتم تقييمها.
5- يتم رفع طلب صرف الدفعة والتقييم عن طريق الجهة الممولة . 

خصم السداد المبكر في الصندوق العقاري:

أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل مستفيد يسأل عن إمكانية خصم السداد المبكر.

وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار.. هل يوجد خصم للسداد المبكر ؟ لأني أتذكر العام الماضي أو الله جاني اتصال وعرض سداد مبكر؟".

وجاءه الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقا".اضافة اعلان

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