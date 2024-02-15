من البداية حتى اكتمال المبنى.. خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.





خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي:



خصم السداد المبكر في الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ما هي خطوات أو نظام المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.. من البداية في القواعد حتى اكتمال المبنى؟".وجاء الرد من خدمة العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي كالآتي":1-يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري.2- الصرف بحد أقصى خمس دفعات.3- يتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.4- كل مرحلة يتم تقييمها.5- يتم رفع طلب صرف الدفعة والتقييم عن طريق الجهة الممولة .أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل مستفيد يسأل عن إمكانية خصم السداد المبكر.وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار.. هل يوجد خصم للسداد المبكر ؟ لأني أتذكر العام الماضي أو الله جاني اتصال وعرض سداد مبكر؟".وجاءه الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقا".