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سارع بالتقديم.. "الطاقة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 43 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، تشمل 5 وظائف لا تتطلب الخبرة، للعمل في كل من "الرياض، الشرقية، تبوك، بريدة، أبها، الخفجي"، على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف المجالات

- وظائف قانونية
- وظائف إدارية
- وظائف مراقبين
- وظائف هندسية
- وظائف سكرتارية
- وظائف آخرى

المؤهلات المطلوبة لوظائف وزارة الطاقة

- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:

- أبها
- تبوك
- بريدة
- الرياض
- الشرقية
- الخفجي

طريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).

وتشرف وزارة الطاقة  على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ويشمل ذلك استرايتيجة للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.


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