سارع بالتقديم.. "الطاقة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 43 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، تشمل 5 وظائف لا تتطلب الخبرة، للعمل في كل من "الرياض، الشرقية، تبوك، بريدة، أبها، الخفجي"، على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف المجالات



المؤهلات المطلوبة لوظائف وزارة الطاقة



مناطق العمل:



طريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة

