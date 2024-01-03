عاجل.. وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في "وقاية"

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أعلن
هيئة الصحة العامة "وقاية" عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
في منطقة الرياض على النحو التالي:
"وقاية"
توفر وظائف إدارية وصحية لحملة البكالوريوس
المسميات
الوظيفية:
1 - مدير إدارة الأمراض الغير سارية.
2 - مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
التخصصات
المطلوبة لوظائف وقاية
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المالية
- الاقتصاد
- المحاسبة
- إدارة المخاطر
- إدارة الأعمال
- الصحة العامة
- الطب والجراحة
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم
طريقة
التقديم على وظائف وقاية
التقديم
متاح حالياً من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/6/24هـ.
نبذة
عن الهيئة:
وهيئة
الصحة العامة،هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية
وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.
و في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.