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عاجل.. وظائف إدارية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في "وقاية"

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هيئة الصحة العامة (وقاية)
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أعلن هيئة الصحة العامة "وقاية" عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في منطقة الرياض على النحو التالي:

"وقاية" توفر وظائف إدارية وصحية لحملة البكالوريوس

المسميات الوظيفية:
1 - مدير إدارة الأمراض الغير سارية.
2 - مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

التخصصات المطلوبة لوظائف وقاية

- المالية
- الاقتصاد
- المحاسبة
- إدارة المخاطر
- إدارة الأعمال
- الصحة العامة
- الطب والجراحة
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم

طريقة التقديم على وظائف وقاية

التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/6/24هـ.

نبذة عن الهيئة:

وهيئة الصحة العامة،هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.
و في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

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