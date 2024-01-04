عاجل.. ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاع

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كشفت وزارة الدفاع والممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، عن استمرار التقديم على 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات. اضافة اعلان





طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاع



التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع



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