عاجل.. ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاع

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كشفت
وزارة الدفاع والممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، عن استمرار التقديم
على 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات.
طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاعوأوضحت
أن الوظائف متاحة في إدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كل من "الدمام،
جدة، المدينة المنورة، القصيم، حفر الباطن، شرورة"، على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع1 -
التخصصات الفنية.
2 - التخصصات العمالية.
3 - التخصصات الحرفية.
4 - التخصصات الهندسية.
الفئة
المستهدفة-
حاملو المؤهلات الهندسية والفنية والحرفية والعمالية
المناطق
المستهدفة-
جدة
- الدمام
- القصيم
- شرورة
- حفر الباطن
- المدينة المنورة