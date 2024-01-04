الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاع

تنزيل
وظائف وزارة الدفاع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة الدفاع والممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، عن استمرار التقديم على 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات.اضافة اعلان

طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاع

وأوضحت أن الوظائف متاحة في إدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كل من "الدمام، جدة، المدينة المنورة، القصيم، حفر الباطن، شرورة"، على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع

1 - التخصصات الفنية.
2 - التخصصات العمالية.
3 - التخصصات الحرفية.
4 - التخصصات الهندسية.

الفئة المستهدفة

- حاملو المؤهلات الهندسية والفنية والحرفية والعمالية

المناطق المستهدفة

- جدة
- الدمام
- القصيم
- شرورة
- حفر الباطن
- المدينة المنورة

طريقة التقديم

وبدأ التقديم الأحد 1445/6/18هـ عن طريق هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى اليوم الخميس 1445/6/22هـ.



اقرأ أيضا

عاجل.. "الموارد البشرية" توضح المدة المحددة لدراسة اعتراض الضمان الاجتماعي

عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لمن تم حذف حسابه

عاجل.. طريقة التسجيل في برنامج حافز طاقات.. والشروط المطلوبة

وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية في مختلف التخصصات

طريقة ورابط التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

القوات البرية 10:20 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف القوات البرية بإدارات المدن العسكرية

images 2:31 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. وزارة الدفاع تطرح عشرات الوظائف الشاغرة في عدد من المدن

رابت - الراتب - ريال - 12:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

images 12:53 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف "الخارجية" في سفارتها بهذه الدول

اقرأ أيضا

حساب مواطن
8:07 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة

المركز الوطني للأرصاد
5:57 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تعرف على الوظائف المتاحة في المركز الوطني للأرصاد وطريقة التقديم

منصة قوى
4:07 م الأربعاء، 03 يناير 2024

"قوى" توضح شروط النطاق عند نقل الكفالة على منشأة توسع

الضمان الاجتماعي
4:05 م الأربعاء، 03 يناير 2024

هل الضمان الاجتماعي يتعارض مع حافز؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام نور
11:46 ص الخميس، 04 يناير 2024

بالفيديوجراف.. في دقيقة واحدة أسهل طريقة للتقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

تنزيل
11:02 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. ينتهي اليوم.. طريقة ورابط التقديم على عشرات الوظائف بوزارة الدفاع

أهم 10
10:36 ص الخميس، 04 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وضوابط التعاقد مع شركات خارج المملكة

حساب المواطن
10:07 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. بالخطوات.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن

فصول فارغة
9:12 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب والمعلمين اليوم

ليس لها مقر إقليمي في المملكة
9:06 ص الخميس، 04 يناير 2024

ضوابط التعاقد مع شركات ليس لها مقر في المملكة