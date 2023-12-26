سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 133 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي: اضافة اعلان



وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي



1 - وظائف أمنية.2 - وظائف تقنية.3 - وظائف هندسية.4 - وظائف صحية.5 - وظائف إدارية.6 - وظائف مساندة.7 - وظائف مشرفين.8 - وظائف صيادلة.





مناطق التوظيف



* مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي



* خطوات استخدام نظام التوظيف



- الرياض- جدة- المدينة المنورة1 - رواتب تنافسية.2 - بدل سكن ومواصلات.3 - تطوير مهني مستمر4 - برنامج مساعدة الموظفين.5 - مرافق ترفيهية للموظفين.6 - تغطية الرعاية الطبية الكاملة.7 - مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.8 - إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.9 - تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا ).2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.





* طريقة التقديم

