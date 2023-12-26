الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، عن طرح 133 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

1 - وظائف أمنية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف هندسية.
4 - وظائف صحية.
5 - وظائف إدارية.
6 - وظائف مساندة.
7 - وظائف مشرفين.
8 - وظائف صيادلة.


مناطق التوظيف

- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة

* مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

1 - رواتب تنافسية.
2 - بدل سكن ومواصلات.
3 - تطوير مهني مستمر
4 - برنامج مساعدة الموظفين.
5 - مرافق ترفيهية للموظفين.
6 - تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
7 - مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
8 - إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
9 - تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

* خطوات استخدام نظام التوظيف

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.


* طريقة التقديم

التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

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