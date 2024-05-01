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عاجل.. سكني يجيب.. متى يتم الإعلان عن المخططات السكنية في المدينة المنورة؟

سكني
سكني
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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات بعض المستفيدين بشأن موعد الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية المدعومة في المدينة المنورة.اضافة اعلان

الدعم السكني في المدينة المنورة

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد عبر حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "متى يفتحون ب المدينة المنورة؟".
وأجاب سكني بقوله : "حياك الله، يتم الإعلان عن المخططات و المشاريع السكنية بعد جهوزيتها وذلك عبر المنصات الرسمية، ونأمل منك تحميل تطبيق سكني هنا الرابط وتفعيل التنبيهات لإشعارك عن كل ما هو جديد بشكل مستمر،

961 مليون ريال إجمالي دعم سكني لشهر إبريل 


وكان صندوق التنمية العقارية قد أودع قبل أيام، 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر إبريل 2024م بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
 وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.

لا تعديل على موعد إيداع الدعم السكني

 وبين بن ماضي أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي.
ولفت إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدي برامج الدعم السكني يوم (1) من كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو، لن يؤثر على موعد إيداع الدعم السكني الشهري في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.

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